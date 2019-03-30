حقيقة صدور قرار بحل أو تجميد آلية صناع السوق في السودان

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الخليج 365 :
فندت مصادر مصرفية رسمية حقيقة ماتم الحديث عنه مؤخرا عن تجميد لجنة صناع السوق المحددة لسعر صرف العملات في السودان ما اثر فعليا في صعود اسعار العملات الاجنبية خلال اليومين الماضيين .
ونفى الناطق الرسمي باسم آلية تحديد سعر الصرف (صناع السوق) عبد الحميد عبد الباقي سراج، صدور قرار بتجميد عمل الآلية. وقال سراج إن البنك المركزي لم يصدر أي قرار بحل أو تجميد عمل الآلية وأن التجميد كان مقترحاً من عضوية الآلية لمحافظ البنك على ضوء المتغيرات في الساحة الاقتصادية، مبيناً أن بنك السودان هو الجهة التي أصدرت قرار انشاء الآلية وهو الجهة الوحيدة التي تقرر في شأنها.
ويوم الاربعاء نشرت صحف محلية ان محافظ بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول، اجتمع مع أعضاء الآلية تم بموجبه تجميد عملها لأجل غير مسمى، مبيناً ان الإجتماع بحث عمل الآلية خلال الفترة السابقة فيما يختص بتحديد سعر الصرف اليومي لتداول العملات الحرة الذي يتم يومياً.
يذكر ان آلية تحديد سعر الصرف (صناع السوق) منذُ تشكيلها في اكتوبر الماضي حددت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بـ47 جنيه .
وكان رئيس الوزراء السابق معتز موسى حسب صحيفة السوداني، قد شكل آلية مستقلة لصناع السوق في 7 اكتوبر الماضي 2018 لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
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