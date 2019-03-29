شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعآ جديدآ مقابل الجنيه السوداني في أسواق العملات الأجنبية الموازية (السوداء)، بالتزامن مع أنباء عن تجميد عمل آلية صناع السوق لأجل غير مسمى.

وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، إرتفاع أسعار الدولار أمام الجنية السوداني إلى نحو 89 جنيهآ مقارنة ب 87 جنيه خلال الأيام الماضية عبر الإجراءات المصرفية.

وأشاروا إلى أن أسعار شراء الدولار عبر النقد تراوحت ما بين 72-70 جنيهآ مقارنة ب 68 جنيه خلال الأيام الماضية.

وتوقع المتعاملون في حديثهم مع “باج نيوز” أن يستمر إرتفاع أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة نظرا لإرتفاع عمليات الإستيراد لمقابلة احتياجات شهر رمضان الكريم لاسيما المواد الغذائية.

والاربعاء الماضي أعلن المركزي تجميد ألية صناع السوق إلى أجل مسمى بعد خمسة أشهر من عملها. المادة السابقة وزير النفط يؤكد توفير الوقود للزراعة المقالة القادمة منتج مقلّد في الأسواق يثير قلق رجل أعمال معروف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.