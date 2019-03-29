ضبط أخطر عملية تهريب بالإبل في طريقها إلى إريتريا

أحبطت إدارة مباحث ولاية كسلا والإدارة العامة للمباحث المركزية محاولة تهريب كميات مهولة من المواد الغذائية والطبية وأغذية أطفال مقدمة من اليونيسف كانت في طريقها لدولة اريتريا بواسطة قطيع من الإبل ووضعت المباحث يدها على المضبوطات وأوقفت عشرة متهمين بالثابتة ودونت بلاغات في مواجهتهم تحت مواد قانون الطوارئ، وعلى ذات السياق ضبطت المباحث كمية كبيرة من المخدرات المعدة للبيع إثر مداهمة المباحث لأحد المنازل بضاحية مدينة كسلا وتم العثور على مصنع لصناعة الخمور البلدية بجانب ضبط لوحات مسروقة وعربات مصرية غير مقننة وعربة صالون اتوس ومواتر تكتك وقدرت المضبوطات بعشرين مليار.

وأفادت مصادر من ولاية كسلا حسب صحيفة الدار، غداة وقوفها على المعروضات بمباني رئاسة المباحث التي يقف على رأسها العقيد شرطة مجدي حسن، بأن الضبطيات نفذت على إثر توافر معلومات تفيد بتحركات مشبوهة لكبار المهربين قبالة الشريط الحدودي مع دولة اريتريا وبعد رصد ومتابعة تمكن تيم المباحث من توقيف عشرة متهمين يقودون قطيعاً من الإبل المحملة بالمواد الغذائية والطبية وأغذية أطفال مقدمة من اليونيسف وبضائع قيمة، فيما تجاوز قطيع آخر من الإبل الحدود السودانية إلى داخل اريتريا، واتخذت شبكات التهريب من منطقة (ابراهيم تاو) المتاخمة للشريط الحدودي مسرحاً لتنفيذ عملياتها الهدامة للاقتصاد السوداني، وعلمت مصادر بأن والي كسلا سيقف فجر الأحد المقبل على انجازات المباحث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)