دراسة تكشف تورط الموساد في الحرب بين الخرطوم وجوبا

التاريخ: 29-مارس-2019
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كشفت ورقة علمية تم تمويلها بواسطة مركز الدراسات الإفريقية بجامعة “اكسفورد” نُشرت مايو الماضي عن تورط وكالة الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد)، في انتاج مواد دعائية نيابة عن جماعة المتمردين السودانيين الجنوبيين (انيا-نيا)، بين 1969 و1971.
وأشار ملخص البحث حسب صحيفة الصيحة، الذي صدر بعنوان (شعب واحد، كفاح واحد: دعاية (أنيا-نيا) والموساد الإسرائيلي في جنوب السودان، 1969 – 1971)، إلى أن السياسيين الجنوبيين طلبوا في 1961م المساعدة الإسرائيلية فيما أسموه، كفاحهم ضد الحكومة السودانية. ورأى الإسرائيليون إمكانات كبيرة للدعاية المعادية للعرب في قضية الجنوب، لكنهم لم يقدموا أي دعم كبير للمتمردين حتى 1969، إلا أنهم في نهاية المطاف شرعوا في حملة دعائية سرية نيابة عن (أنيا-نيا) للترويج لنضال الجنوبيين على مستوى العالم من أجل نزع الشرعية عن الدول العربية ومؤيديها السوفيت، ولفت الإنتباه بعيداً عن الدعاية المناهضة لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين في أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967م.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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