أبرز العناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 28 مارس 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * دراسة غربية تكشف تورُّط الموساد في الحرب بين الخرطوم وجوبا * القضاء يرفض تسليم سيدة أعمال سودانية للإمارات * الصافي جعفر: فساد الذمم والأخلاق وفشل إدارة الموارد سبب الأزمة صحيفة آخر لحظة: * السودان يرفض تسليم الإمارات سيدة أعمال مطلوبة عبر (الانتربول) * حملات تفتيش مرتقبة للمنازل بشمال دارفور * حميدة يستنكر استقدام ممرضات من الهند والفلبين * الخرطوم والقاهرة: علاقاتنا مقدسة ومستهدفة من البعض * تحذيرات من حطورة تمدد معسكرات الجنوبيين * وفد صحفي يزور عثمان ميرغني في المعتقل * الجيش المصري يُنشئ مخابز ومحطات كهرباء بالخرطوم * النائب الأول يتعهد بإعادة مشروع الجزيرة لسيرته الأولى * الخارجية تتسلم قرار المحكمة الأمريكية بشأن المدمرة (كول) * مسؤولة أمريكية تبحث أوضاع الحُريات وحقوق الإنسان بالخرطوم صحيفة الإنتباهة: * (الوطني) يتجه للتحالف مع أحزاب إسلامية ووطنية * (172) ألف طالب على الأرض بالنيل الأبيض * مخابز ومحطات كهرباء للجيش المصري بالسودان * باسان: مناقشة دمج الحزب والحركة غير وارد بالشورى Advertisements * النفط تعلن توسعة مصفاة الخرطوم وإجراءات جديدة للصيف * تشريعي الخرطوم يأمر بتفتيش الوزارات لرفع الظلم عن المواطنين * ضبط أكبر شحنة من حبوب الإجهاض السريع * حميدة: من يحتجون ويحرقون اللساتك في الشوارع هم أبناؤنا * المحكمة ترفض تسليم سيدة أعمال سودانية بالانتربول للإمارات صحيفة السوداني: * الجيش المصري يُنشئ مخابر بالسودان * إصابات وسط المواطنين والشرطة خلال تفريق احتجاجات بالخرطوم * المحكمة ترفض تسليم سيدة أعمال سودانية للإمارات * وفد صحفي يزور عثمان ميرغني بالمعتقل وتوقعات بالإفراج عنه * المتحدث باسم صناع السوق لـ(السوداني): لم يصدر قرار بحل أو تجميد الآلية * المالية تعتزم مراجعة وتقييم أداء الهيئات والشركات الحكومية * مسؤولة أمريكية تبحث أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في السودان صحيفة الدار: * المحكمة ترفض تسليم سيدة أعمال سودانية للسلطات الإماراتية * ضبط مواطن يحمل جمجمة بشرية بالخرطوم ومفاجأة * في بيان للشرطة: إصابات وسط أفراد الشرطة والمواطنين وبلاغات ضد عدد من المحتجين * تطورات مثيرة في قضية الناشط البوشي التي أثارت الرأي العام * (الصحة) تشدد على توفير الأدوية المنقذة للحياة * إعادة شواهد مقابر الموتى بحلة حمد الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز العناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 28 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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