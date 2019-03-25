المطربة إنصاف فتحي تُعلم منتحل شخصيتها في فيس بوك (قواعد اللغة العربية)

الخليج 365 :

ابدت الفنانة الشابة إنصاف فتحي استياءها الشديد من الحسابات المزيفة التي تحمل اسمها بموقع فيس بوك، وقامت أمس الأول بإرفاق صورة لأحد تلك الحسابات المزورة قبل أن تسخر من منتحل شخصيتها وتصحح له عدداً من الكلمات التي قام بارفاقها على الصفحة في وقت سابق مثل كلمة (رمز)، كما اختتمت إنصاف البوست مطالبة منتحل شخصيتها بتصحيح اسمها أيضاً حيث كتبت:(بعدين أنا اسمي إنصاف يعني همزة تحت الألف والهمزة دي أهم حاجة عندي)، بالمقابل، انتشر فيديو أمس الأول تظهر خلاله إنصاف وهي تغني في أحد مسارح الإمارات، قبل أن يظهر خلال الفيديو الكوميديان الشاب لؤي محترم وهو يبدي حسرته من غناء إنصاف في ذلك الحفل بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، لتعلق إنصاف في ذات البوست على الفيديو وتطالب الكوميديان الشاب بتحري الدقة فيما نسب إليها، مؤكدة أن اطلالتها على المسرح لاعلاقة له بأي حفل تجاري أو ربحي وإنما هي احتفائية أقامها لها عدد من أبناء كردفان بعد علمهم بوجودها في الإمارات. جدير بالذكر أن الفنانة إنصاف فتحي ستشارك خلال النسخة القادمة من برنامج (أغاني وأغاني) وذلك بعد أن وقع الاختيار عليها مؤخراً، لتكون مشاركتها القادمة هي الرابعة في البرنامج.