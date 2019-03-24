تعرف على تفاصيل حريق قصر البشير "الأسباب ومدى الضرر"

قال وزير الإعلام السوداني حسن إسماعيل، إن قوات الدفاع المدني برئاسة الجمهورية تمكنت من السيطرة على حريق محدود، اندلع في مباني القصر الجمهوري القديم.
وأضاف الوزير في اتصال مع وكالة «سبوتنيك الروسية»، السبت، أن الحريق نشب في غرفتين في الطابق الثاني، من الجهة الغربية لناحية المكتب القديم، ونجمت عنه خسائر بسيطة تم احتوائها.
وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية السودانية محمد محمد صالح، في تصريح سابق، أن الحريق شب في عدد محدود من المكاتب في الطابق الثاني نتيجة حدوث ماس كهربائي.
وأشار إلى أن معظم مباني القصر القديم غير مستغلة حاليًا، مشيرا إلى أن إداراتها انتقلت إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
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