فشل سياسات أردوغان تهدد مطعم الشيف التركى نصرت بالإفلاس

ألقت السياسات الاقتصادية الفاشلة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بظلالها مؤخرًا على شركة "Dogus Holding AS"، المالكة لسلسلة المطاعم الشهيرة "Salt Bae"، التى اضطرت إلى البدء فى عمليات بيع لفنادقها بسبب الديون المتراكمة فى ظل انخفاض قيمة الليرة التركية، وانهيار الاقتصاد التركى.

كغيرها من الشركات التركية التى واجهت شبح الديون والإفلاس فى بعض الأحيان، تزداد المشاكل المالية لشركة "Dogus Holding AS"، المالكة لسلسلة المطاعم الشهيرة "Salt Bae"، ورغم إطلاق الشركة عمليات بيع فى محاولة لسداد الديون، إلا أن المشكلة مازالت مستمرة داخل سلسلة المطاعم التى يملكها الشيف نصرت جوكجه، المعروف بـ"رشة الملح" الشهيرة أمام ضيوفه.

تقوم مجموعة الاستثمار القابضة ومقرها اسطنبول، التى يسيطر عليها الملياردير التركى فيريت شاهينك، بالتخلص بشكل رئيسى من الفنادق على مدار العام الماضى كجزء من اتفاق فى ديسمبر مع المقرضين لإعادة التفاوض بشأن شروط ديون بقيمة 2.5 مليار دولار، إلا أن الاتفاقية لا تغطى نصف التزامات شركة "دوجوس هولدينج"، التى ارتفعت بنسبة 17% فى عام 2018 إلى 28.6 مليار ليرة (5.2 مليار دولار)، وفقًا للبيانات المالية المنشورة على موقعها على الإنترنت، أى ما يقرب من نصف هذه القروض المستحقة هذا العام.

ومثل العديد من الشركات التركية الأخرى، يسعى صاحب مطعم "نصرت"، المعروف بشهرة كبيرة عالميًا، لسداد قروض صرف العملات الأجنبية بعد انخفاض قيمة الليرة، فى الوقت الذى تمتلك فيه الشركة أيضًا اهتمامات تمتد عبر شركات المرسى والترفيه، وذلك حسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

تعهدت شركة Dogus، بتقديم 23.4 مليار ليرة من الأصول كضمان مقابل التزاماتها فى نهاية عام 2018، مقارنة بـ19.6 مليار ليرة فى العام السابق، ولكن اتسعت خسائر المجموعة إلى 2.9 مليار ليرة من 2.3 مليار ليرة فى عام 2017، كما قالت دوجوس، إن وحدة توليد الطاقة الكهرمائية، بوابات، تخلفت عن سداد ديونها فى 31 ديسمبر، ومن المتوقع أن تكتمل محادثات إعادة الهيكلة للحصول على قرض بقيمة 900 مليون دولار هذا العام.

كان "شاهنك"، الذى كان أغنى رجل فى البلاد، قد أنفق بشكل كبير على أعمال الضيافة فى الداخل والخارج بعد بيع حصته البالغة 31% فى شركةTurkiye Garanti Bankasi AS مقابل 5.5 مليار دولار تقريبًا، وتسعى شركته للحصول على مشترين لفنادق الكأس لعدة أشهر، حيث باعوا شركات فى ميامى وتركيا وإسبانيا، كذلك باعت المجموعة فندق "بارك حياة" فى إسطنبول لشركة نصرت توريزم ياتيريم، التى يملكها مؤسس شركة نصر، وفقًا لتقرير قدمه مجلس مكافحة الاحتكار فى أنقرة، كما باعت حصتها البالغة 50% فى أثينا هيلتون لشريكتها توريس إنتربرايزز أوف ميسينيا إس.