موجز "السودان 365".. تفريق لتظاهرة.. وتحذير من الأرصاد

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

وزير الاعلام يكشف أسباب حظر تخزين العملة

قال وزير الاعلام؛ المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية؛ حسن اسماعيل الناطق؛ ان امر الطوارى الذي اصدره؛ الرئيس البشير؛ بخصوص حظر تخزين العملة؛ لمنع المضاربات والممارسات غير المشروعة.

وأضاف يهدف الامر أيضا الي تمكين المصارف من توفير الخدمات المصرفية سحباً وايداعاً وتمكين المواطنين من الحصول على النقد اللازم لمقابلة احتياجاتهم اليومية لشراء السلع والخدمات.

وأشار اسماعيل الى ان المصارف التجارية ستقوم بتكثيف جهودها لتقديم الخدمات المصرفية من سحب وايداع واصدار الشيكات المصرفية والمعتمدة وجميع الخدمات المصرفية بما فى ذلك خدمات الدفع الالكتروني وذلك لتمكين المواطنين من ايداع اموالهم وسحبها وقت الحاجة .

الشرطة تفرق تظاهرة حاشدة بأم درمان

أطلقت قوات الامن السودانية؛ اليوم الجمعة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المئات من المتظاهرين عقب الصلاة من مسجد الخليفة بأم درمان.

ورصد(اخبار الخليج 365) تظاهرة حاشدة جابت منطقة ودنوباوي؛ وررد المحتجين شعارات تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.

الأرصاد تحذر من رياح وأتربة شمال البلاد

توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية تأثر الأجزاء الشمالية من البلاد بزيادة نشاط الرياح والتي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية ابتداءً من مساء غدا السبت ويمتد أثرها تدريجيا إلى حزام الأواسط.

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وناشدت الوحدة مستخدمي طرق المرور توخي الحيطة والحذر، ودعت المواطنين لتنظيم أنشطتهم حسب التحذير.

ضبط مواد غذائية فاسدة بغرب كردفان

ضبطت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية غرب كردفان، كمية مقدرة من السلع الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية بسوق مدينة الفولة بالولاية، تقدر كميتها بطن، متمثلة في الفراخ والسمك والفسيخ والزبادي والكيك وغيرها من المستهلكات.

وأوضح مدير المواصفات والمقاييس بالولاية م. حامد الهادي بريمة، أن الضبطية تأتي في إطار مجهودات الهيئة المتصلة في حماية المستهلك، خاصة في مجال الغذاء الذي يتطلب رقابة دائمة ولصيقة.

وأوضح حامد، بحسب وكالة السودان للأنباء، الخميس، أن المواد الغذائية الفاسدة ضبطت مثلجة ومعروضة للبيع في المحالات التجارية، مبيناً أن إدارته ستقف بالمرصاد في وجه المتلاعبين بصحة وسلامة المواطن.

وطالب الغرفة التجارية بالمساهمة في التحكم على السلع الواردة للولاية استشعاراً للمسؤولية الإنسانية والوطنية، كما دعا شرائح المجتمع كافة إلى إعمال الرقابة الذاتية ونشر ثقافة البيع والمساهمة في ضبط المتلاعبين.

قوي نداء السودان ترحب ببيان تجمع المهنين

رحّب قوي نداء السودان بموقف التجمع معلنا تأييده لمخرجات الاجتماعات، واشاد نداء السودان بما ورد في بيان تجمع المهنيين السودانيين ووصفه بالبادرة بالغة الأهمية في اتجاه وحدة المعارضة السودانية وإجماع لمواجهة التحديات الوطنية .

واضاف الامين العام لقوي نداء السودان في بيان ان استعادة الديمقراطية هدفاً لا مساومة حوله، وجماهير الثورة الشعبية السلمية الهادرة في كل ضوارع المدن السودانية تطالب بتنحي النظام ؛ تطالب ايضا وحدة المعارضة هي السبيل الاقصر للوصول الي الهدف

واهاب قوي نداء السودان بقوي المعارضة الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير والمؤيدة له والداعمة للثورة الجماهيرية الظافرة بضبط الإيقاع الجبهوي تحت إعلان الحرية والتغيير، والمضي قدما لتوسيع دائرة المشاركة بالدعوة العاجلة لانعقاد مؤتمر القوي السودانية المعارضة دفعاً لمسيرة إسقاط النظام، ومقابلةً لتحديات مرحلة ما بعد نظام الإنقاذ، وتحقيقاً لتطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعيش الكريم والديمقراطية المستدامة.