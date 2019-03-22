مقتل 23 جنديا بهجوم لـ"بوكو حرام" في تشاد

قُتل 23 جندياً في الجيش التشادي ليل الخميس الجمعة في هجوم على مواقعهم شنه مقاتلون من متمردي جماعة بوكو حرام النيجيرية في دانغدالا بجنوب غرب البلاد، على ما أعلن مصدر عسكري.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "حوالي الساعة الواحدة صباحا، هاجمت عناصر من بوكو حرام موقعا للجيش التشادي ما أسفر عن مقتل 23 عسكرياً".

وصل المهاجمون من النيجر لمهاجمة الموقع التشادي الواقع على الضفة الشمالية-الشرقية لبحيرة تشاد، كما اوضح هذا المصدر لوكالة فرانس برس.

وهذا واحد من اكثر الهجمات الدامية التي يتعرض لها الجيش التشادي منذ بدء اعتداءات بوكو حرام.

وتمكن عناصر بوكو حرام من الفرار "حاملين معهم معدات عسكرية".

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ويحاول الجيش التشادي، في اطار قوة مختلطة متعددة الجنسيات تضم قوات من دول المنطقة ولجان مراقبة، صد عناصر بوكو حرام الذين بدأوا هجماتهم في تشاد في 2015.

وتنشط بوكو حرام في دول حوض بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر)، حيث تشن هجمات دامية وتستهدف قوى الأمن وتقوم بعمليات خطف مدنيين.

وقتل أكثر من 27 الف شخص منذ بدء تمرد بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا عام 2009، ولا يزال 1.8 مليون شخص آخرين غير قادرين على العودة إلى منازلهم.

