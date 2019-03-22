"دمشق": واشنطن لا تمتلك بحماقتها وغطرستها أى حق فى تقرير مصير الجولان

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ، رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التصريحات غير المسؤولة والخطيرة لرئيس الادارة الامريكية دونالد ترامب حول الجولان العربي السوري المحتل.

وقالت الخارجية السورية فى بيان صحفى، الجمعة، إن الحكومة السورية تدين بشدة تصريحات ترامب ، حول الوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل الذي أقرت الأمم المتحدة عبر مختلف قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وقرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981 بأنه أرض محتلة وإن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الاراضي المحتلة هي لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.

وأضافت الخارجية السورية : إن الجولان العربي السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وإن استعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لا تزال اولوية في السياسة الوطنية السورية وإنها حق أبدي لن يخضع للمساومة او التنازل ولا يمكن ان يسقط بالتقادم.

وتابعت الخارجية السورية فى بيانها: إن سوريا تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اصدار موقف رسمي لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الدولية تجاه قضية الاحتلال الاسرائيلي للجولان العربي السوري، داعية مجلس الامن إلى اتخاذ اجراءات عملية تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات التي تنص على الزام كيان الاحتلال الاسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ولا سيما القرارات /242/و/338/و/497.

وأكدت الخارجية السورية أن الإدارة الامريكية لا تمتلك بحماقتها وغطرستها أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان العربي السوري المحتل وإن أي اعتراف منها أو أي إجراء ينطوي على الاعتداء على حق سوريا في استعادته وسيادتها عليه هو عمل غير شرعي ولا أثر له.