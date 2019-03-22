تصفيات أفريقيا 2019.. ماذا يريد السودان أمام غينيا الإستوائية؟ (تقرير)

يخوض منتخب السودان الأول لكرة القدم بقيادة المدرب العام لمنتخبات السودان خالد بخيت مباراته المقبلة أمام منتخب غينيا الإستوائية فى الجولة الـ 6 والأخيرة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

تقام مباراة السودان وغينيا الإستوائية فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت السودان ، السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة على استاد ملعب الهلال بقيادة الحكم سيكو أحمد توري.

ويذكر أن منتخب السودان خسر أمام منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل في أيلول/ سبتمبر الماضي اضافة الي التصنيف الدولي لصقور الجديان.

و يتطلع منتخب السودان، إلى ختام مشرف لمشواره في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، حين يستضيف غينيا الإستوائية، اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وفقد منتخب السودان، فرصة التأهل للبطولة القارية، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بفارق 10 نقاط عن المتصدر السنغال، و7 نقاط عن الوصيف مدغشقر.

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وحقق منتخب السودان، فوزًا وحيدًا، وكان على حساب مدغشقر بنتيجة 3-1، في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

ويريد المنتخب السوداني، الثأر من غينيا الإستوائية، بعدما خسر أمامه بهدف دون رد في سبتمبر/أيلول الماضي، بجانب تحسين التصنيف الدولي لصقور الجديان.

وظهرت في قائمة المنتخب السوداني، وجوه جديدة لأول مرة، مثل مختار "بشة الصغير" من الهلال، وخالد عبد المنعم النعسان، والصادق آدم شلش "المريخ"، وسفيان عز الدين، وأحمد سعيد ود أبوك من الأهلي الخرطوم.

أما عناصر الخبرة تتمثل في قائد المنتخب الجديد، عبد اللطيف بويا، وفارس عبد الله وأبو عاقلة عبد الله، ولاعب الوسط والي الدين خضر من الأهلي شندي.