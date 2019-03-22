وزير الخارجية الكويتي: مطالبون بالتصدي للإسلاموفوبيا

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى معالجة مواطن القصور في التصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا وإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف وترسيخ قيمه النبيلة.

جاء ذلك في كلمة للشيخ صباح الخالد في الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري لمناقشة تداعيات الهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف المصلين في مسجدي نيوزيلندا والذي تنعقد أعماله اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وشدد الشيخ صباح الخالد في كلمته على ضرورة أن تترجم تطلعات دول المنظمة من مادة مقروءة إلى أفعال ملموسة "وهو الأمر الذي يدفعنا جميعاً إلى تعزيز التضامن والتضافر للتصدي لظاهرة الإرهاب البغيضة عبر بوابة الحوار مع المجتمعات الأخرى وتعزيز مبدأ الاعتدال والحوار وقبول الآخر لنبذ التطرف والتعصب الديني والتشدد".

يشار إلى أن هجوماً إرهابياً استهدف يوم الجمعة الماضي، مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأصيب 50 آخرين.