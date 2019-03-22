طعن كاهن خلال قداس في كندا ونقله إلى المستشفى

أعلنت الشرطة الكندية، منذ قليل، عن طعن كاهن خلال قدّاس في مونتريال في كندا ونقله إلى المستشفى، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.



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