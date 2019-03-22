أليجري يحدد بديل محمد صلاح في يوفنتوس

حدد أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بديل النجم المصري محمد صلاح في حال تعثر انتقاله للبيانكونيري الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أكدت اقتراب محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، عن الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فأن أليجري مدرب يوفنتوس يدرس التعاقد مع فيدريكو كييزا من صفوف فيورنتينا تحسبا لفشل صفقة صلاح.

يذكر أن صلاح سبق ولعب في الكالتشيو وتألق بقميصي فيورنتينا وروما، قبل أن ينضم لليفربول.