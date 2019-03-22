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المجر تعتقل داعشيا يشتبه فى مشاركته بقطع رؤوس أفراد بسوريا

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أعلن الإدعاء فى المجر احتجاز عضو سورى بتنظيم داعش يشتبه فى أنه شارك فى قطع رؤوس أفراد بسوريا.

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