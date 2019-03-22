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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي سكرين شوت لتعليقات فتيات بقروب منبرشات الشهير بفيسبوك والخاص بالنساء معظمهن من المشاركات في الاحتجاجات ضد النظام السوداني.
وجاءت التعليقات طريفة وجريئة، حولت من جدية الثورة إلى سخرية ونكات، فجاءت التعليقات على صورة أحد ضباط الأمن التي تم التقاطها خلسة إلى غزل جرئ وصل حد تحريف احداهن لشعار تسقط بس إلى نرقد بس قائلة: الليلة نرقد بس.
فيما توالت التعليقات : يا ريتني لو كنت في الستين وقمعوني، بعد تسقط ادوني دا عشان آخد حقكم منو، حلاتو لكن حلاااااتو
وبحسب موقع النيلين فقد علقت أخرى :دي سياسة الحكومة الجديدة ترسل في المزز ديل عشان يجهجهونا اححححا وزارة الصحة.
ويعد قروب منبرشات من القروبات الداعمة لاحتجاجات السودان المناوئة للبشير واطلق على القروب أمن الثورة، وحررت عنه تقارير بفضائيات دولية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: منبرشات يتغزلن في ضابط أمن تم تصويره اثناء المظاهرات واحداهن تحجزه وأخرى تقول “الليلة نرقد بس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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