بريانكا شوبرا تكشف أسرار حفل زفافها الأسطورى

مر ما يقرب من 3 أشهر على زواج نجمة بوليوود بريانكا شوبرا على المغنى والممثل الأمريكى نيك جوناس، لكن ما زالت تفاصيل الزفاف الإسطورى للنجمان تنكشف حتى الآن، وحرص المذيع أندى كوهين على الحصول على أسرار تعرف لأول مرة، اثناء استضافته لبريانكا فى حلقة جديدة من برنامجه " Watch What Happens Live" ، الخميس.

كشفت بريانكا، أن نيك هو من كان الشخص الأكثر بكاءاً اثناء تبادلهما لنذور الزواج، وسألها أندى أيضا عن أى من أخوة نيك، كيفن وجو، أعطاهم هدية زفاف أفضل، فقالت بريانكا، إن كيفن أهداهم ما يقرب من 100 زجاجة نبيذ، أما جو فأعطاهم ثلاجة رائعة على شكل سيارة، لوضع زجاجات النبيذ بها، لذلك تعد هداياهم مكملة لبعضهم البعض فى نظرها.

وسألها آندي أيضًا كيف كان رد فعل نيك، البالغ من العمر 26 عامًا، عندما شاهد بريانكا فى فستان الزفاف لأول مرة، وردت بريانكا قائلة "لقد بكى"، وبدورها، كشفت بريانكا أنها بكت ايضاً عندما رأته اثناء عبورها للممشى، متجهة إلى نيك، لأنها عانت قبلها من لحظات فزع، بسبب تأخرها 40 دقيقة عن مراسم الزفاف لتعاملها مع طرحة زفاف بلغ طولها 75 قدماً.

ورداً على سؤال لأحد المتصلين بالبرنامج، حول مدى صحة شائعة إنزعاجها وغضبها من ميجان ماركل، دوقة ساسيكس، وزوجة الأمير هارى، لأنها لم تتمكن من حضور حفل زفافها، قالت بريانكا أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، وأنه لم يحدث مطلقاً.

ارتدت بريانكا فستان بولكا باللون الأسود، منقط باللون الفضى وشفاف من الأعلى.

