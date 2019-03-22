وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أنه حتى شهر ديسمبر 2018، تم تحويل 135 مليون جنيه استرلينى من الحسابات الشخصية إلى المحتالين بإذن من العملاء أنفسهم، مقابل 93 مليون جنيه استرلينى فى النصف الأول من العام الماضي.
وأفادت الأرقام بأنه على مدار العام الماضى بأكمله، وقع أكثر من 84 ألف عميل للمصارف ضحايا لعمليات الاحتيال، فقد البعض منهم عشرات الآلاف من الجنيهات.
وتقول البنوك إن المحتالين يحولون انتباههم من محاولة اختراق الأنظمة المصرفية إلى خداع أفراد الجمهور مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدلا من اختراق البنوك.. هاكرز يلجأون للاحتيال المصرفى على المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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