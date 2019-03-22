بدلا من اختراق البنوك.. هاكرز يلجأون للاحتيال المصرفى على المستخدمين

قفزت عمليات النصب المصرفى والاحتيال، التى قام فيها المجرمون بخداع عملاء البنوك فى بريطانيا، لسحب أموال من حساباتهم البنكية، بنسبة 45% خلال النصف الثانى من العام الماضى، وذلك بدلا من اختراق البنوك بشكل مباشر.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أنه حتى شهر ديسمبر 2018، تم تحويل 135 مليون جنيه استرلينى من الحسابات الشخصية إلى المحتالين بإذن من العملاء أنفسهم، مقابل 93 مليون جنيه استرلينى فى النصف الأول من العام الماضي.

وأفادت الأرقام بأنه على مدار العام الماضى بأكمله، وقع أكثر من 84 ألف عميل للمصارف ضحايا لعمليات الاحتيال، فقد البعض منهم عشرات الآلاف من الجنيهات.

وتقول البنوك إن المحتالين يحولون انتباههم من محاولة اختراق الأنظمة المصرفية إلى خداع أفراد الجمهور مباشرة.