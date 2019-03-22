الأرصاد تحذر من رياح وأتربة شمال البلاد



توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية تأثر الأجزاء الشمالية من البلاد بزيادة نشاط الرياح والتي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية ابتداءً من مساء غدا السبت ويمتد أثرها تدريجيا إلى حزام الأواسط. توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية تأثر الأجزاء الشمالية من البلاد بزيادة نشاط الرياح والتي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية ابتداءً من مساء غدا السبت ويمتد أثرها تدريجيا إلى حزام الأواسط. وناشدت الوحدة مستخدمي طرق المرور توخي الحيطة والحذر، ودعت المواطنين لتنظيم أنشطتهم حسب التحذير.

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