العثور على طالب الشهادة السودانية “عبد الله” غريقا في النيل..

الخليج 365:

عثرت شرطة الانقاذ النهري علي طالب الشهادة السودانية عبدالله خالد محمد الذي خرج ولم يعد أثناء إمتحانات مادة اللغة العربية في الشهادة السودانية .. وبحسب متابعات إعلام شرطة ولاية الخرطوم أنه بناء على بلاغ من قبل المواطن خالد محمد عبدالله أفاد فى بلاغه أن إبنه عبدالله (17)سنة طالب الشهادة الثانوية خرج للإمتحان ولم يعد. .. تم تدوين بلاغ بالإختفاء بقسم شرطة مدينة النيل وتم تكوين تيم للبحث برئاسة النقيب شرطة سيف الدين مصطفي تحت إشراف ومتابعة العميد شرطة عبدالرؤف الضو محمد مدير شرطة محلية كرري وبالبحث والمتابعة والتحري مع أصدقائه وزملاء الدراسة واكدوا أن الطالب المفقود حضر للمدرسة يوم السبت ولم يجلس لإمتحان اللغة العربية . وتم تعميم نشرة جنائية بأوصاف الطالب المفقود وتم التنسيق مع إدارة المسطحات المائية بالدفاع المدني للبحث عنه في المنطقة من كبري الحلفايا حتى منطقة الحقنة(السبلوقة) وآسفر البحث عن العثور عليه غريقا بمنطقة السبلوقة تم إنتشال الجثة وإرسالها لمشرحة أمدرمان ومن ثم تم تعديل البلاغ إلى المادة 51 إجراءات الوفاة فيى ظروف غامضة .