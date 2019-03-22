هذه هي عقوبة..”شروم”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاقبت محكمة جنايات الخرطوم شمال ناشر الفيديوهات الشهير بـ”شروم” بالسجن “9” أشهر والجلد “60” جلده لادانته بالسُكر والدعوة لمعارضة السلطة بالعنف أو استخدام القوة الجنائية والإخلال بالأمن والسلامة العامة وإنتحال صفة الموظف العام والإرهاب.

ودان قاضي المحكمة حامد صالح ـ”شروم” بمخالفة المواد التي تتعلق بالدعوة لمعارضة السلطات بالعنف أو القوة الجنائية والإخلال بالأمن والسلامة العامة وإنتحال صفة الموظف العام والإرهاب والسُكر عبر نشره مقطعي فيديو على منصات مواقع التواصل الإجتماعي هدد من خلالها الشعب السوداني وتوعد المتظاهرين.

وأوقعت المحكمة عقوبة السجن “6” أشهر على المتهم لمخالفته نص الماده “64” من القانون الجنائي والسجن لمدة شهر لمخالفته نص الماده “69” من ذات القانون مع الجلد “20” جلده تعزيراً كما أوقعت المحكمة عقوبة الجلد “40” جلده حداً للمتهم لمخالفته نص الماده “78” من ذات القانون اضافة الي السجن شهرين لمخالفة نص الماده “93” على أن تسري العقوبات بالتتابع على المدان، اضافة الي أدانته بالسجن لمدة “6” أشهر لمخالفة نص الماده “144” من القانون الجنائي على أن تسري عقوبتها بالتطابق مع الماده “64” من ذات القانون.

يذكر ان أبلغ الشاكي عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني بموجب عريضة من نيابة أمن الدولة افاد فيها بأن المتهم قام بنشر مقطعي فديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي متوعداً من خلالها المتظاهرين بالقتل قاصداً بذلك بث الرعب والخوف والزعر في نفوس المواطنين كما قام بإنتحال صفة الموظف العام من خلال الإيحاء بأنه يتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وكان يحمل في المقطع الأول سلاح مسدس فيما ظهر في المقطع الثاني يحمل سلاح “كلاشنكوف” وفور تلقي البلاغ تم القبض على المتهم وعقب اكتمال التحريات وجهت النيابة تهماً تحت المواد “64،69،93،144” من القانون الجنائي واحالت الملف للمحكمة للفصل فيه.