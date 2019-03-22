كيف السكات ..؟.. بقلم زاهر بخيت الفكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لا سمعنا يوم قالوا انقطع حبل الصبُر..

لا فينا زول مات واندفن ناقص عُمُر..

لا تخشى من جوع أو فقُر..

أخشى الإله رازق الخلوق..

زيد في الصبُر

خايف عليك من سِكة ودّرت الكتير

ساقت خلافك للقبُر..

خايف عليك والشايفوا أبداً ما بِسُر..

خايف عليك لو بكرة ضليت الطريق..

تسبح تعوم فيهو الفساد

بحر الفساد بلحيل عميق..

لا تلقى صاحب لا رفيق..

أصبُر علي الجوع والفقُر

زيد في الصبُر

في حبلو أمسك لا تضيق

ما دام كُبارنا بيشتكو

قالوا المعايش فيها ضيق

ساعدنا يا خوي بالسُكات

أمسك لسانك من كلام

إيّاك يا خوي والشتات

ما تنتظر غير الفتات

من مُتخمين ورثوا البلاد

عاثوا في أرضك فساد

كيف السُكات..؟

خليني أسأل عن أرِض ..

باعوها ركبوا الفارهات..

وين النصيب الوارثوا فات..؟

مين شالوا عاد..؟

وين القبيل شايفنوا قلنا أخو البنات..؟

غلبوا الصبُر غلبوا الثبات

ودّع زمان عيشة الفقُر

شاد القصور الشاهقات

وريني كيف عاد السُكات..؟

واللهِ غالبنى السُكات..

والحالة أبداً لا تسُر