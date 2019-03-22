العمل طريق الهلال لنصف النهائي..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*باختصار!

*اغلقوا الافواه!

*و(سكروا) الالسن!

*واربطوا احزمة الجد لنصف نهائي الكونفدرالية!

*نعم..اوقعت قرعة الكونفدرالية الافريقية النجم الساحلي في طريق الازرق قبل الوصول للدور نصف النهائي المرتقب في مواجهة عربيةـ عربية سيكون لها ما بعدها وستسبقها هالة من الاهتمام حيث سيدخل الازرق لاول مرة دائرة الاهتمام الاعلامي العربي العنصري الذي لا يهتم كثيرا بالفرق السودانية التي تلعب في بطولتي الكاف اذا لم يكن الطرف الاخر فريقا عربيا وهذا تاكيدا لا يقلل ابدا من حجم الهلال الفريق صاحب الجماهيرية الطاغية في خارطة الكرة العربية والافريقية حيث ان الازرق يتفوق علي كل الاندية العربية من حيث الجماهيرية ولا اعتقد بان هنالك ناديا يماثل ثقل الهلال غير الاهلي القاهري بينما تاتي بقية الاندية العربية والافريقية بلا استثناء خلف كبير الكرة السودانية!

*نعم..النجم الساحلي اوقعته القرعة في طريق الهلال في جسر العبور للدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الافريقية وقد تباينت وجهات النظر حول مالات القرعة حيث امنت مجموعة علي سعة حظوظ الهلال في تخطي خصمه التونسي بينما تخوف اخرون وبين الاثنين هنالك من يؤمن بحظوظ افضل للفريق التونسي من واقع اجادة الفرق التونسية واندية شمال وشمال غرب افريقيا اسلوب الفهلوة والشفتنة الكروية داخل المستطيل الاخضر اضافة لاجادة اساليب اللعب خارج الميدان والتي تشكل حجر الزاوية في القاب عديدة فازت بها اندية تلك المناطق ويستشهد الكثيرين بالطريقة التي تاهل بها الافريقي التونسي من بوابة الهلال بينما تلقى اكبر علقة في تاريخ الاندية العربية علي يد العملاق الكنغولي تبي مازيمبي الذي يجيد رئيسه اسلوب االلعب غير النظيف خارج الميدان كما الحال في مناطق الشمال وشمال غرب افريقية!

*نعم..الحسبة سهلة جدا وغير معقدة ولا تحتاج لاكثر من ربط الاحزمة ورفع لواء التحدي وايقاف التصريحات والحديث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع حيث ان الوقت للعمل الجاد والاجتهاد اولا في معالجة السلبيات التي اغلقت مضاجع الاجهزة الفنية وتسببت في الحاق الهزائم بالازرق في مباريات كانت في متناول اليد حيث ان تلك الاخطاء افقدت الازرق نتائج مباريات عديدة في البطولة الافريقية ويكفي ان الهلال تقدم في جميع مبارياته بالهدف الاول داخل وخارج قلعته بامدرمان والتاريخ القريب يشهد بان الهلال تقدم علي الافريثقي التونسي بالهدف الاول قبل وصول شوط اللعب الاول للدقيقة العشرين ولكن سرعان ما عاد الفريق التونسي للمباراة بركلة جزاء خيالية للحكم الجزائري الغربال وتواصلت الهنات والاخطاء الدفاعية ليخسر الازرق بالثلاثة مع صافرة نهاية المباراة وتكرر المشهد الحزين في دوري مجموعات الكونفدرالية امام ناكانا في ثاني جولات الكونفدرالية حيث حول صاحب الارض خسارته بهدف مبكر للشعلة الي الفوز بثنائية بسبب اخطاء دفاعية ساذجة بالمشاركة مع الحارس اليوغندي جمال سالم!

*نعم..الوقت للعمل وليس للتصريحات وغيرها من اشياء انصرافية لن تفيد المسيرة الزرقاء وامام الجهاز الفني وقطاع الكرة والدائرة الكثير من العمل وكذا الحال للجمهور الازرق الذي يقع علي عاتقه الالتفاف حول الفريق وشحذ الهمم ومساندة اللاعبين والخروج من دائرة النقد المضر حتى لو خسر الفريق بعض مبارياته في الدوري الممتاز خلال مبارياته المتبقية في المنافسة بينما للتونسي نبيل الكوكي ومعاونيه صلاح ادم والبقية عمل كثير في الانتظار خصوصا وان كل خطوط اللعب بالفريق تعاني من السلبيات بداية بحراسة المرمى مرورا بعمق الدفاع واطرافه ومحاور الارتكاز والوسط الهجومي وايضا لا تخلو مقدمة الهلال الهجومية من السوالب ومع المزيد من التجويد ومعالجة السلبيات فسيكون الهلال حاضرا وبقوة في مشوار مباراتي الذهاب والاياب لربع نهائي الكونفدرالية الافريقية ومواجهة النجم الساحلي..ونعود باذن الله.

اخر الرميات

*اوقفوا كل شيء والتفتوا لمعركة النجم التي هي في متناول اليد ولا اعتقد بان الفريق التونسي يتفوق كثيرا علي الفرق التي امطر الهلال شباكها بالثلاثات والاربعات واحرجها في ارضها وبين جماهيرها حيث لا يتفوق الفريق التونسي علي تلك الفرق الا بالفهلوة والشفتنة واللعب خلف الكواليس!

*مهمة الهلال في لقائي النجم تتوقف علي الجدية والقتالية والرغبة في تخطي عقبة التونسي للمرحلة القادمة حيث ان الهلال يمتلك ادوات العبور والتميز في وجود مجموعة قدمت نفسها في ابهى صورة في الجولات الثلاثة الاخيرة لمرحلة اياب الكونفدرالية والتي صنعت الفارق لزعيم الكرة السودانية!

*ساعدونا بالدعوات الطيبات في هذا اليوم المبارك.

*اللهم ارحم واغفرلوالدي كما ربياني صغيرا..اميين.

*جمعة طيبة مباركة علي الجميع.

*تعالوا بكره!