- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ مضى منتخبنا الاولمبي خطوه نحو التأهل بفوزه على نظيره الكيني بثنائية
الشعله.
@ فرحة الفوز لن تغفل عنا الثغرات التي ظهرت على اداء المنتخب .
@ الكيني كانت الافضل في السيطره والاستحواذ والاخطر في التهديف .
@ دفاع منتخبنا كان معبراً ولولا الحارس ابوجا لخسرنا المباراة.
@ وسط المنتخب لم يقم بمساعدة الدفاع ولا تمويل الهجوم (عدا محمد حسن).
@ هجوم المنتخب (شعله وولاء) كان الخط الافضل.
@ لولا براعة خط الهجوم لكان الوضع كارثياً .
@ لن نلوم الجهاز الفني على تواضع اداء المنتخب لان المعضله ليست في الخطه ولا التشكيله .
@ الفارق كان في التربيه الفنيه والتدريب التراكمي .
@ خريجو المدارس السنيه لا يمكن مقارنتهم بمحصلة ملاعب الليق .
@ بعد مشاهدة منتخب كينيا حمدت الله على القرعه التي جنبت الهلال قورماهيا الكيني .
@ نعم قورماهيا الذي قهر الزمالك برباعيه .
@ النجم الساحلي افضل للهلال من قورماهيا .
@ في وجود الكوكي لا خوف على الهلال من الساحلي .
@ الكوكي يعرف النجم اكثر من قورماهيا وقادر على وضع الخطه التي تمكن الازرق من تجاوزه .
@ مباراة النجم مع المريخ ستكشف الفريق التونسي اكثر للكوكي .
@ الرأي عندي ان مبارايات داخل الارض اصعب .
@ داخل الارض يتكتل الضيوف دفاعاً ويعتمدون على الهجمات المرتده والتي غالباً ما تثمر في ظل سرحان دفاعتنا المعلومه .
@ بالدفاع المتكتل واهدار الزمن المتعمد يتحكم الضيوف في ايقاع المباراة .
@ لذا اعتقد ان مباريات خارج الملعب اسهل .
@ النجم سيلعب بارضه مباراة مفتوحه تمكن الهلال من الوصول لشباكه .
@ هدف ازرق مبكر يمكن ان يربك حسابات الساحلي ويضعه تحت الضغط الجماهيري .
@ الشعله سيكون تحت المراقبه اللصيقه كونه هداف البطوله والفرصه
مواتيه للضئ وادريسا .
@ في مثل هذه الحالات كنا نحتاج للاعب الوسط القادم من الخلف .
@ حليل بشه .
@ في الليلة الظلماء يفتقد البدر .
@ نفتقد كذلك بوي بعامل الايقاف .
@ محمود امبده بديل بوي تم شطبه ولا بديل الا فارس .
@ الهلال طااااار من الابطال عبر ثغرة فارس و يا خوفي من تكرار السيناريو .
@ ان خسر الازرق معركه تونس فسيكون عبر ثغرة فارس .
كانت هذه تفاصيل خبر رغم الانتصار الاولمبي تعبان.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.