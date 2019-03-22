رغم الانتصار الاولمبي تعبان.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ مضى منتخبنا الاولمبي خطوه نحو التأهل بفوزه على نظيره الكيني بثنائية

الشعله.

@ فرحة الفوز لن تغفل عنا الثغرات التي ظهرت على اداء المنتخب .

@ الكيني كانت الافضل في السيطره والاستحواذ والاخطر في التهديف .

@ دفاع منتخبنا كان معبراً ولولا الحارس ابوجا لخسرنا المباراة.

@ وسط المنتخب لم يقم بمساعدة الدفاع ولا تمويل الهجوم (عدا محمد حسن).

@ هجوم المنتخب (شعله وولاء) كان الخط الافضل.

@ لولا براعة خط الهجوم لكان الوضع كارثياً .

@ لن نلوم الجهاز الفني على تواضع اداء المنتخب لان المعضله ليست في الخطه ولا التشكيله .

@ الفارق كان في التربيه الفنيه والتدريب التراكمي .

@ خريجو المدارس السنيه لا يمكن مقارنتهم بمحصلة ملاعب الليق .

@ بعد مشاهدة منتخب كينيا حمدت الله على القرعه التي جنبت الهلال قورماهيا الكيني .

@ نعم قورماهيا الذي قهر الزمالك برباعيه .

@ النجم الساحلي افضل للهلال من قورماهيا .

@ في وجود الكوكي لا خوف على الهلال من الساحلي .

@ الكوكي يعرف النجم اكثر من قورماهيا وقادر على وضع الخطه التي تمكن الازرق من تجاوزه .

@ مباراة النجم مع المريخ ستكشف الفريق التونسي اكثر للكوكي .

@ الرأي عندي ان مبارايات داخل الارض اصعب .

@ داخل الارض يتكتل الضيوف دفاعاً ويعتمدون على الهجمات المرتده والتي غالباً ما تثمر في ظل سرحان دفاعتنا المعلومه .

@ بالدفاع المتكتل واهدار الزمن المتعمد يتحكم الضيوف في ايقاع المباراة .

@ لذا اعتقد ان مباريات خارج الملعب اسهل .

@ النجم سيلعب بارضه مباراة مفتوحه تمكن الهلال من الوصول لشباكه .

@ هدف ازرق مبكر يمكن ان يربك حسابات الساحلي ويضعه تحت الضغط الجماهيري .

@ الشعله سيكون تحت المراقبه اللصيقه كونه هداف البطوله والفرصه

مواتيه للضئ وادريسا .

@ في مثل هذه الحالات كنا نحتاج للاعب الوسط القادم من الخلف .

@ حليل بشه .

@ في الليلة الظلماء يفتقد البدر .

@ نفتقد كذلك بوي بعامل الايقاف .

@ محمود امبده بديل بوي تم شطبه ولا بديل الا فارس .

@ الهلال طااااار من الابطال عبر ثغرة فارس و يا خوفي من تكرار السيناريو .

@ ان خسر الازرق معركه تونس فسيكون عبر ثغرة فارس .