رسالة في بريد مشاهد رياضية.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[نتيح الفرصة لعاشق المريخ الاخ “علاء الدين علي محمد علي مبشر” ليطل عبر زاوية اليوم معبرا عن ما بدواخل كل مريخي ونعلق علي رسالته في زاية اخري باذن الله تعالي.

[الاخ “ابووائل” اسمح لي بان اطل عبر زاويتك اليوم لاكتب عن مباراة المريخ و(الليتوال) في دور الاربعة من كاس زايد وهي المواجهة التي نعتبرها الاهم في مسيرة الزعيم.

[مواجهة (الليتوال) نحتاج للانتصار فيها حتي يكون الزعيم متواجدا في النهائي خاصة وان المباراة النهائية ستحظي باهتمام متعاظم من وسائل الاعلام العربية والعالمية سيما وان دولة الامارات هي من يقوم بتنظيم كرنفال النهائي وتقديم الدعم المالي الذي يعد الاكبر في مسيرة هذه البطولة.

[نريد تواجد الزعيم في النهائي لانه الاحق بالظهور في النهائي العربي بعد ان ابلي بلاء حسنا وهو يطيح بالفرق الواجد تلو الاخر حتي بات علي بعد خطوة واحدة من تحقيق المطلوب.

[وصول الزعيم للمباراة النهائية من شانه ان يمنحه زخما اعلاميا يرفع من شانه بين الفرق العربية علي وجه الخصوص .

[عبور النجم يسهم في ملء حزينة النادي بمبلغ مليونين ونصف من الدولارات مما يعني ان كافة مشاكل الزعيم المالية ستكون من الماضي.

[هي فرصة تاريخية يجب عدم اضاعتها يا لاعبي المريخ سيما وان مثل تلك الفرص قد لا تتكرر.

[ اجعلوا الانتصار علي النجم هدفا تعملون علي تحقيقه دون تراخ او تباطوء.

[ابذلوا مزيدا من الجهد لتتفوقوا علي خصمكم الذي يدخل بذات الدوافع وبكثير من الرغبة في العبور للنهائ يعلي حسابكم.

[اعملوا علي اسعاد جمهوركم الذي ظل يسلندكم ويؤازركم ولم يتخل عنكم حتي في احلك الظروف.

[اجعلوا الفرح يتسرب الي دواخل كل مريخي من خلال انتصار يمنح الزعيم ورقة الترقي للمباراة النهائية .

[نريد من “الزلفاني” التاكيد علي انه عاشق للمريخ ومؤهل لقيادته للحصول علي اللقب العربي.

[لا تخزل تلك الجموع التي وضعت ثقتها فيك برهانها علي قدرتك في جلب الفرح يا “زلفاني”.

[ ولمجلس الادارة نقول كونوا قريبين من اللاعبين والجهاز الفني وامنحوا خبراتكم لافراد الفرقة الحمراء.

[عملوا علي رفع الروح المعنوية للاعبين من خلال وعودكم لهم بالتحفيز.

[المريخ بحاجة لجهودكم جميعا حتي يحقق احلام شعبه فكونوا علي قدر التحدي.

[اما رسالتي لعشاق المريخ من المشجعين فلا تتعدي عبارة (كونوا في الموعد)

[اخوك عاشق الشفق الاحمر

علاء الدين علي محمد علي مبشر

الحاج يوسف حي النصر مربع (23)