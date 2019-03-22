للبيسألوا عن تجمع المهنيين.. بقلم هنادي الصديق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقيت امس طلبا من احد قراء صفحة الجريدة على الفيس بوك ردا على عمود بلا حدود والذي جاء تحت عنوان (سفينة الانقاذ وقشة المهنيين)، يطالب فيه بأن أكتب عمودا يجيب على أسئلة اهل المؤتمر الوطني وحلفاؤهم من أحزاب الفكَة من التي نالها من كيكة السلطة نصيب، عن من هو (تجمع المهنيين) عسى أن (يبرد حشاهم) من الجرسة وحالة الهلع التي أصابتهم من إلتفاف الشعب (حول) تجمع المهنيين وليس خلفه كما يريد أن يصور أصحاب الأجندة الرخيصة.

وإستجابة للقارئ العزيز أجيب له إنابة عن قيادة تجمع المهنيين وعن جميع الثوار وكيفما إتفق، وبلغة الشارع وأهلنا البسطاء بالقرى والمدن والأرياف. ولكافة شرائح المجتمع من عمال وأطباء ومهندسين ورياضيين وفنانيين ومزارعين وميكانيكية وحتى بلغة الراندوك.

وأجيبهم بأن تجمع المهنيين هو (البلسم)الشافي لجميع أمراض الشعب التي إبتلتهم بها الإنقاذ، وهو و(العلقم) والترياق المضاد لأهل الإسلام السياسي، تجمع المهنيين هو (المدرب الشاطر) الذي يضع خطة اللعب ويوجَه اللاعبين لمفاتيح اللعب ضمانا لحسم الجولة والفوز بالمباراة. وهو (الحكم النزيه) الذي أشهر البطاقة الحمراء (في وجه اللاعب الكيشة) الذي إعتمد على ضرب وركل خصومه من اللاعبين (لما كورتو فكَت).

وهو الجرَاح الذي وضع مبضعه على موضع (الورم) وإستأصله من جذوره، ليرتاح المريض بعد معاناة طويلة، وهو الميكانيكي الشاطر الذي يقودك لإختصار ازمن وإختزال المسافة وبدلا من (الشمبر والعمرة) يعينك على تغيير (المكنة المعطوبة) بمكنة جديدة كاملة وليست مكنة (خالي أطراف)، لا يقايض في ذلك أو يأخذ عمولة او يسمسر فيك.

تجمع المهنيين هو المعلم (الكفاءة) وليس المعلم (تمومة الجرتق)الفاقة، وهو الذي يجعلك تسمَع (جدول التظاهرات) جنبا إلى جنب مع جدول الضرب، ولن يعاقبك إن حفظت الأول وتلعثمت في الثاني( فالحصة وطن).

وهو التربال الذي يشرف بنفسه وبمساعدة أبناءه على نظافة الأرض من (البروس) ليزرع مكانه (قمحا ووعدا وتمني). تجمع المهنيين يضم الشيوعي والمؤتمر السوداني والبعثي والتجمع الإتحادي المعارض، ومن خلفهم الحركات المسلحة التي دعت للسلمية ومعهم كل (ناس السياسة) الذين آمنوا بالثورة واتبعوا نهجها ووضعوا سقوط الكهنوت غاية.

تجمع المهنيين هو بلغة الراندوك أو الشارع، هو ذلك (الأصلي) العمل الحركات الدسييسة اللي قومت نفس الحكومة وخلتها تكسر حنك إنها (ست الرصة والمنصة) وهو الحدد للثوار (محلات الكتمات) باليوم والساعة، يعني يطلعوا ويمشوا يكتموها وين، وهو البيديهم الخطط (الدسييسة) لما (الطارة) تجي كابسة عليهم ، وين ياخدوا (الجابس) عشان ما يمشوا (الرج)، وهو الخلاهم يجمعوا من بعض الشرتيت عشان يدفعوا لأخوانهم المعتقلين والمحتاجين، وهو البيحدد نوع المواكب، يوم (للزواميك) ويوم (للراسطات)، وهو العلمهم يطلعوا كيف ومن وين بدون(م يفرقوا زمن)!

تجمع المهنيين هو اللي خلى سقف طموحات الشعب عالية جدا وأعاد ليهم ثقتهم في وطنيتهم، وهو اللبس الروب ممثلا في التحالف الديمقراطي للمحامين ولجميع المحامين الشرفاء ودافع عن شابات وشباب الثورة مجانا، مش كدا وبس، خلاهم يدفعوا من جيوبهم الكفالات والضمانات دون إنتظار لأب أو أم أو صاحب.

وهو اللي كتب بالحبر الحر أن الصحافة الحقيقية موقف والموقف لا يكون موقفا إلا بالحفاظ على ثوابت المهنة وشطب كافة مفردات الرضوخ والإنحناء والإنكسار والثبات على مبدأ حرية الكلمة.

تجمع المهنيين هو أنت وأنا وهو وهي وهم وهنَ وهؤلاء. تجمع المهنيين لمن يريد أن يعرف من يقف خلفه، عليه ن يتحسس وطنيته أولا وأخيرا. فالتجمع الذي يبحثون عنه هو مجموعة مبادئ تواثق عليها أبناء السودان وبناته دون فرض وصاية لإعادة الدولة المستلبة.