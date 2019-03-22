اتكـــــــــــــاءة الجمعـــــــة.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× يهوس الناس أنفسهم بأوهام غريبة وغير منطقية، فالمرأة تجأر بعدم مساواتها بالرجل أو أن الرجل يسيطر عليها وهو هاضم حقها، وفي هذا تتساوى النساء عاقلهن وجاهلن على السواء.

× لا أرى أية فائدة من تلك الدعاوت والنداءات التي تعني كما يقولون بحقوق المرأة، فالمرأة حقها عندها، ولكنها تريد أن تأخذ الما حقها، وتريد يعض الأشياء الما بتقدر عليها مهما بلغت من قوة جسدية وعلمية.

× النساء ينبغي أن يتشددن في أن تتم المحافظة على المرأة وأن حقوقها الأنثوية تتوفر وأن لا يقذف بها إلى مناشط تقودها للذكورية التي بلا شك ستخصم من خاصيتها ومميزاتها العظيمة والتي لا تادنيها كل مطلوبات أهل التحرر القبيح.

× المرأة يتوجب عليها أن تقف سدًا حاجبًا بين خصائصها وخصوصيتها وبين تلك المطلوبات المعروفة بالتحرر والمساواة مع الرجل أو أخذ خصائص الرجل.

× الحريم خصاهن الله بميزات جمة وكرمهن وجعلهن أمهات للأنبياء ونساء لهم، وأمر باحترام النساء وتقديرهن، وأن تعامل المرأة معاملة راقية وأن تحفظ لها كرامتها.

× لكن بعض الحريم تكابد لتجعل من المرأة راجل، وهذا يتنافى مع الخلق الرباني، ومع تكامل الحياة.

× المرأة هي ست البيت وهي مربية الرجال وصانعتهم، ومع ذلك تقوم بأعمال كثيرة تليق بها وبحرمتها، ولأجل ذلك غنى لها الناس كثيرًا تمجيدًا وحبًا وتقديرًا.

× وما أجمل تلك الأغنية التي تناشد المرأة باحترام زوجها والمحافظة على بيتها وأولادها، حيث تقول:

بنيتي حسابك ده كلام راجلك اسمعا

كلامي كان ابيتي تكوسي ما تلقا

قشي بيتك بدري وعيشك ارحكا

المي وساخه قدام بيتك لا تكشحا

جيبي مبخرك لبطن بيتك بخري

وقالو وقلنا في لسانك لا تجيبي

جارتك المهوهوا ده لبيتك بخربي

لا تقوي راسك بكره يقولو طلقا

فجر لو ما عندو لي عشيه امهلا

بلا اذنو لا تمشي لي محل مآجرا

راجل كان ما ناداك ما تمشي تسألا

وكان عاطت فوقك لا تدقي تفلعا

سامحي لي الله بدل تقومي تنهرا

× هذه الأغنية كانت الإذاعة السودانية قد درجت على بثها كل فترة وأخرى، ولكن بعض الحريم المتروجات إتلمن وذهبن للإذاعة وطالبن بإيقافها لأنها تدعو لقوامة الرجل على المرأة.

× كل الأبيات عاليه عبارة عن نصائح لا منقصة فيها للمرأة الحقة، بل هي حكم تدعم استقرار الأسرة التي المرأة تمثل عمادها وعامودها.

× والذين لا يريدون للمرأة أن تقوم بواجبها أو أن تكون استقرارًا، قاموا برد لهذه الأغنية أي عكسوها وقالوا فيها:

× ﻭﻟﻴﺪﻱ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻟﻜﻼﻡ ﻣﺮﺗﻚ ﺍﺳﻤﻌﺎ* ﻣﺮﺓ ﺩﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﻠﻘﺎﻙ ﺗﻜﻮﺳﻲ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎ* ﻣﺮﺗﻚﺗﺤﺘﺮﻣﺎ ﻭﻟﻜﻼﻣﺎ ﺍﺳﻤﻌﺎ* ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻠﺘﻚ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻻ ﺍﻟﺪﻛﺎﻥ ﺑﺴﺮﻋﻪ ﺍﺭﺟﻌﺎ* ﻭﻣﺎ ﺗﻤﺸﻲ ﺗﻘﻌﺪ ﻣﻊ ﺳﺖﺍﻟﺸﺎﻱ ﺗﺘﻮﻧﺴﺎ ﻭﺗﻘﺮﻗﺮﺍ* ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺘﻚ ﺗﻀﻴﻌﺎ*ﻋﺸﺎﻥ ﺭﺍﺟﻴﻚ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻏﺴﻴﻞ ﻭﻣﻜﻮﻩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖﺗﻨﻀﻔﺎ* ﻭﻟﻴﺪﻱ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻣﺮﺓ ﺩﻱ ﺍﻧﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻴﻬﺎﻭﻟﺪ ﺩﺍ ﻭﻻ ﺯﻭﻝ ﻋﺮﺱ ﻗﺎﻟﺖ ﺩﺍﻳﺮﺍ *ﻗﻠﺖ ﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎﻋﻨﺪﻩ ﺷﻐﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻀﻠﻠﻪ ﻣﺮﻛﻠﺴﺎ * ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻌﻤﻞ ﺣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻮﺳﺨﺎ* ﻭﻟﻴﺪﻱ ﺣﺴﺎﺑﻚ *ﺍﻧﻔﺾ ﻋﺠﺎﺝ ﻛﺮﻋﻴﻨﻚ ﻟﺴﺮﻳﺮﻙ ﻓﺮﺷﺎ* ﻗﺶ ﺍﻟﺤﻮﺵ ﻭﺭﺷﻪ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺍﺟﺮﻱ ﺍﺭﻗﺪﺍ* ﻭﻟﻤﺎ ﺗﺮﻗﺪ ﻣﺎﺗﻘﻌﺪ ﺗﻨﺎﺩﻳﻬﺎ ﺗﺮﺳﻼ*ﺟﻴﺒﻲ ﻟﻲ ﻣﻮﻳﻪ. ﺟﻴﺒﻲ ﺷﺎﻱ ﺟﻴﺒﻲ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻠﻪ ﺗﻄﻠﺒﺎ* ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞﺣﺎﺟﺘﻚ ﺑﺮﺍﻙ ﺍﻳﺪﻳﻨﻚ ﻣﻜﺴﺮﺍ*ﺍﻟﻤﺮﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻛﻠﻪ ﺗﻌﺒﺎﻧﻪ ﻗﻮﻡ ﺳﺎﻋﺪﺍ* ﺩﺭﺱ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻭﺷﻴﻞﺍﻟﺒﺴﺘﻠﻪ ﻟﻠﺒﻦ ﺇﺗﻨﺎﻭﻻ* ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺠﻴﺒﻪ ﺧﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻻﻭﻻﺩﻙ ﺷﺮﺑﺎ* ﻫﻢ ﺍﻭﻻﺩﺍ ﺑﺮﺍﻫﺎ ﻭﺇﻧﺖﻗﺎﻋﺪ ﺗﺘﻔﺮﺟﺎ؟ﻛﺎﻥ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻚ ﻗﺮﻭﺵ ﻣﺎ ﺗﻘﻌﺪ ﺗﻨﻘﻨﻘﺎ*ﻃﻮﺍﻟﻲ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﺠﺰﻻﻥ ﺑﺮﺍﺣﻪ ﺳﻠﻤﺎ* ﻭﻛﺎﻥﻋﺎﻃﺖ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺍﺳﻜﺘﺎ * ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺎﺷﻪ ﻧﺎﺱ ﺍﻣﻲ ﻟﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﻣﺠﺎﺩ ﺍﻣﺮﻗﺎ* ﻭﻣﺎ ﺗﻜﻮﺭﻙﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻘﻮﻝ ﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺗﺠﺮﻱ ﻧﺎﺱ ﺍﻣﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻚ ﺍﻗﻌﺪﺍ * ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺗﻤﺸﻲ ﺗﺘﻮﻧﺲ ﻭﻟﻲ ﺭﻭﺣﺎ ﺗﻔﺮﻗﺎ*ﺑﺮﺍﻫﺎﺯﻫﺠﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻛﺘﻴﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮﻓﺎ * ﻛﺎﻥ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻴﻚ ﺇﺷﺘﺮﻱ ﺣﺎﺟﻪ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻟﻜﻼﻣﺎ ﻧﻔﺬﺍ* ﺇﻧﺖﺍﻟﺴﻌﻮﻁ ﻭﺍﻟﺴﺠﺎﻳﺮ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻧﻴﻪ ﻟﺮﺍﺳﻚ ﻟﺨﺒﻄﺎ* ﻭﻫﻲ ﻣﺨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺷﺨﺸﺨﺎ* ﺍﺣﺴﻦﺗﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﺎ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﺪﻣﺎ * ﻳﺎ ﻭﻟﻴﺪﻱ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﻟﻜﻼﻡ ﻣﺮﺗﻚ ﺍﺳﻤﻌﺎ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﻛﻼﻣﻲ ﺩﺍ ﺗﻜﻮﺳﻲ ﻣﺎﺗﻠﻘﺎ.

لمحــــــــــــــــة

عز الرأس دهن وعز القرب قطران

عز الخيل لجم وعز الحريم وليان.