- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر أن السلام هو القضية الأساسية، ولا يوجد سبب لدينا لجعل أهلنا وقوداً للنار، وبلدنا ميداناً للحرب، داعياً الحركة الشعبية للسلام بقوله “إذا اتغالطنا في الكو مافي داعي نشلع القطية”، وأضاف كبر لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً بمدينة الدلنج أمس حسب صحيفة آخر لحظة، “الشكلة ما تدخلها البيت”، مبيناً أن الزمن انتهى ونريد السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بلا سماسرة ونتابع لوحدنا، ونادى بوحدة الصف الداخلي والبعد عن الفتن والتقاطعات والتفتت والإقصاء والحجر والأشياء التي لا تخدم القضية، واعداً بالوقوف مع المشروعات الخدمية المطروحة وتجد التقدير والإعانة، خاصة طريق الدلنج – الفرشاية بطول 13 كيلو، والجسور على خور أبو حبل، وأقر كبر بوجود الخلل وأسبابه داخلية وخارجية وخارجة عن الإرادة، لذا جاءت إجراءات الرئيس الأخيرة، وتبرع نائب رئيس الجمهورية لشباب جنوب كردفان بتكاليف (1000) زيجة ولشباب الحركات المسلحة بـ(500) زيجة وقال “إذا أرادوا نعملها جوة هنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الجمهورية يدعو الحركة الشعبية للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.