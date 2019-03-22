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البشير يجدد حرص الدولة على إحلال السلام في جميع ولايات البلاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حرص الدولة على إحلال السلام في جميع ولايات البلاد، ووجه بتوحيد ملف السلام في المنطقتين ودارفور تحت مظلة واحدة.
وأوضح مساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم في تصريحات صحفية عقب لقاءه الرئيس، أن اللقاء كان في إطار التداول حول كثير من الملفات وعلى رأسها ملف السلام والذي هو من القضايا الأساسية التي تهتم بها الدولة. وقال “إنهم سيبدأون بدعوة المجلس الأعلى للسلام في الأيام القليلة المقبلة بشأن هذه الملفات”، مبينا أن السلام واحد من المخرجات المهمة جدا للوطن، وأضاف قائلا “واستمعت أيضا إلى توجيهات الرئيس بشأن العلاقة مع جنوب السودان والمضي بها ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة معها ومتابعة الملفات ذات الصلة “.

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