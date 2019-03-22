مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث دهس لحشد وسط الصين

لقى أشخاص مصرعهم في حادث اقتحام سيارة لحشد من الناس في مدينة (تشاويانج) بمقاطعة (هوبي) وسط الصين . وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الجمعة أن الحادث وقع صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وأن الشرطة المحلية أطلقت النار على قائد السيارة ليسقط قتيلا ، مشيرة إلى أن 7 أشخاص آخرين أصيبوا فى الحادث تم نقلهم إلى المستشفى. ولاتزال أسباب الحادث ودوافعه غير معروفة حتى الآن .

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