رئيس البرلمان اللبنانى لبومبيو: العقوبات على حزب الله تضر بيروت

وجاء فى بيان من مكتب برى أنه أبلغ بومبيو الذى يزور بيروت "حزب الله حزب لبنانى موجود فى البرلمان وفى الحكومة" وأن مقاومته المسلحة "ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلى المستمر للأراضى اللبنانية".
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