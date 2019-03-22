رئيس البرلمان اللبنانى لبومبيو: العقوبات على حزب الله تضر بيروت

قال رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الجمعة إن العقوبات الأمريكية على جماعة حزب الله لها تأثير سلبى على لبنان واللبنانيين.

وجاء فى بيان من مكتب برى أنه أبلغ بومبيو الذى يزور بيروت "حزب الله حزب لبنانى موجود فى البرلمان وفى الحكومة" وأن مقاومته المسلحة "ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلى المستمر للأراضى اللبنانية".