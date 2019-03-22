نجاة مفتى باكستان وزوجته من محاولة اغتيال ومقتل 3 من مرافقيه

أفادت فضائية العربية، أن مفتى باكستان تقى عثمانى، نجا من محاولة اغتيال فى كراتشى، بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته بعد صلاة الجمعة، وكان برفقة زوجته، حيث قتل فى موقع الهجوم 3 من مرافقيه.



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