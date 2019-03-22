الشرطة تفرق تظاهرة حاشدة بأم درمان

أطلقت قوات الامن السودانية؛ اليوم الجمعة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المئات من المتظاهرين عقب الصلاة من مسجد الخليفة بأم درمان. ورصد(اخبار الخليج 365) تظاهرة حاشدة جابت منطقة ودنوباوي؛ وررد المحتجين شعارات تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.



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