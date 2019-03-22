ارتفاع أعداد ضحايا حادثة غرق العبارة فى الموصل إلى 120 شخصا

أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الجمعة بارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق العبارة فى مدينة الموصل إلى 120 شخصا. وقال المصدر - فى تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن عمليات البحث ما تزال مستمرة للبحث عن مفقودين آخرين . وكان العشرات من المواطنين قد لقوا مصرعهم غرقا أمس الخميس ، وفقدان آخرين بحادثة انقلاب عبارة فى جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام فى جميع أنحاء العراق على الضحايا .

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