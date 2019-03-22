وزير الاعلام يكشف أسباب حظر تخزين العملة



قال وزير الاعلام؛ المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية؛ حسن اسماعيل الناطق؛ ان امر الطوارى الذي اصدره؛ الرئيس البشير؛ بخصوص حظر تخزين العملة؛ لمنع المضاربات والممارسات غير المشروعة. قال وزير الاعلام؛ المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية؛ حسن اسماعيل الناطق؛ ان امر الطوارى الذي اصدره؛ الرئيس البشير؛ بخصوص حظر تخزين العملة؛ لمنع المضاربات والممارسات غير المشروعة. وأضاف يهدف الامر أيضا الي تمكين المصارف من توفير الخدمات المصرفية سحباً وايداعاً وتمكين المواطنين من الحصول على النقد اللازم لمقابلة احتياجاتهم اليومية لشراء السلع والخدمات. وأشار اسماعيل الى ان المصارف التجارية ستقوم بتكثيف جهودها لتقديم الخدمات المصرفية من سحب وايداع واصدار الشيكات المصرفية والمعتمدة وجميع الخدمات المصرفية بما فى ذلك خدمات الدفع الالكتروني وذلك لتمكين المواطنين من ايداع اموالهم وسحبها وقت الحاجة .



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