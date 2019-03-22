ألمانيا عن تصريحات ترامب بشأن الجولان: نرفض الخطوات الأحادية

قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية ردا على سؤال عن تصريحات ترامب عن الجولان، أنها ترفض الخطوات الأحادية، وأكدت أن ضم إسرائيل للجولان باطل بموجب قرار الأمم المتحدة.

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