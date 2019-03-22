سوداني ومصري وعراقي يفوزون بجائزة الأمير الفيصل للشعر العربي

حصد ثلاثة شعراء من السودان ومصر والعراق جائزة الأمير عبد الله الفيصل العالمية للشعر العربي في السعودية الأربعاء الماضي.

وحصل السوداني محمد عبد الله عبد الباري بجائزته في فرع الشعر الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) بينما حصل المصري فوزي محمود أحمد خضر على الجائزة في فرع الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار) فيما حصل العراقي كريم عودة لعيبي على الجائزة في فرع القصيدة المغناة وقيمتها 200 ألف ريال (نحو 53 ألف دولار).

وهنأ الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الفائزين لافتاً النظر إلى أهمية الجائزة التي تحمل اسم الأمير عبدالله الفيصل، الذي استطاع نقل الشعر في المملكة إلى العالم العربي ونقل شاعرية الإنسان السعودي إلى خارج حدود الوطن.

وأكد على ضرورة الاعتناء بالعلم والفكر والثقافة، كونها الأساس في النهضة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وهي القادرة أيضاً على تعزيز فرص نهضة الإنسان السعودي في مختلف المجالات.

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وأعلن الأمير خالد الفيصل استحداث فرعٍ للجائزة بقيمة نصف مليون ريال مخصص لطلبة وطالبات مرحلتي الثانوية والبكالوريوس على أن يمنح الفائز الأول 300 ألف ريال و 200 ألف ريال للثاني ، ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في أفرعها الأربعة مليون ريال ونصف.

وبحسب أمانة الجائزة فقد تلقت لجنة التحكيم ٢٠٠ مراسلة للترشح للجائزة ، ووصل عدد المستخدمين الذين سجلوا على موقع الأكاديمية ٢٣٤ مستخدماً ، جرت مراسلتهم جميعاً لتسجيل الترشيح ، فيما وصل عدد المشاركات المكتملة للفروع الثلاث ٤٧ مشاركة من ١١ دولة ، مقابل تسع مشاركات فقط غير مكتملة الأوراق أو الشروط .

وتعد أكاديمية الشعر العربي التي تتخذ من جامعة الطائف مقراً لها، مؤسسة متخصصة في تنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره، بتقدير فحول الشعراء والمبرزين منهم، ودعم الموهوبين والناشدين، وتفعيل الأنشطة الشعرية والنقدية، وتعزيز دور الشعر العربي الفصيح في ثقافتنا المعاصرة.

الجدير بالذكر أن محمد عبد الباري ولد في العام 1985م بمدينة المناقل بالجزيرة، انتقل مع أسرته وهو طفل إلى السعودية، حيث استقر في مدينة الرياض.