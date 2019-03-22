تعرف على المنتخبات المتأهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 قبل ختام التصفيات

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الجولة السادسة والأخيرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة.

وحجز 14 منتخباً مقاعدها فى النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما تنتظر القارة السمراء التعرف على هوية 10 منتخبات جديدة تسعى لخطف بطاقة العبور إلى المونديال الأفريقى فى الجولة السادسة والأخيرة.

وضمنت منتخبات مدغشقر، تونس، مصر، السنغال، المغرب، مالى، نيجيريا، أوغندا، غينيا، الجزائر، موريتانيا، كوت ديفوار، غانا، كينيا تواجدها فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الصيف المقبل.

وتلتقى الكاميرون مع جزر القمر، بوروندى مع الجابون، بنين مع توجو، ليبيا مع جنوب أفريقيا، زيمبابوى مع الكونجو، جمهورية الكونجو الديمقراطية مع ليبيريا، بوتسوانا مع أنجولا، غينيا بيساو مع موزمبيق، زامبيا مع ناميبيا، تنزانيا مع أوغندا، ليسوتو مع الرأس الأخضر فى أبرز مواجهات الجولة.

وينص نظام التصفيات على صعود متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 لنهائيات البطولة التى تستضيفها مصر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" حدد 12 أبريل المقبل موعداً لسحب قرعة بطولة كأس الامم الأفريقية.