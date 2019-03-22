4 قرارات جرئية لـ"البشير".. ماذا فعل؟ (تقرير)

عدة قرارات جرئية اتخذها الرئيس السوداني عمر البشير خلال الساعات الأخيرة، تلك القرارات شبهها المراقبون بـ"الجريئة" وذلك بعد تعيينه قادة من المعارضة بين طاقم المساعدين له.

و عين الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، مساعدين اثنين جدد له، ليرتفع عدد مساعديه إلى 7، وقال بيان للرئاسة السودانية، إن البشير، أصدر مرسومين جمهوريين بتعيين أحمد هارون، والصادق الهادي المهدي، مساعدين له، دون تفاصيل.

وبذلك يصل عدد مساعدي البشير، إلى 7، هم: بالإضافة لهارون والهادي، كل من عبد الرحمن الصادق المهدي، موسى محمد أحمد، إبراهيم السنوسي، محمد الحسين الميرغني (كبير مساعدي الرئيس)، فيصل حسن إبراهيم.

ويأتي التعيين، في وقت تشهد مدن سودانية منذ 19 ديسمبر، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

وأحمد هارون، كان واليا (حاكما) لولاية شمال كردفان (وسط)، قبل تكليفه برئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مطلع مارس الجاري، بينما الصادق الهادي المهدي، يرأس حزب "الأمة القيادة الجماعية"، (مشارك في الحكومة)، وتقلد عدد من المناصب سابقا بينها وزير التعليم العالي في الحكومة السابقة.

و أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بخفض مدة السجن القصوى على منتهكي حالة الطوارئ من 10 سنوات إلى ستة أشهر، وسط استمرار الاحتجاجات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

وأمر اليوم بإجراء تعديلات "لأوامر الطوارئ التي نصت على السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، لتصبح بعد التعديل مدة لا تقل عن ستة أشهر"، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية.

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وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن البشير أصدر أمر طوارئ يحظر "تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها"، بينما تجددت الاشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة وقوات الأمن في بضع مدن.

و أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، أمر الطواريء رقم "6" بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها .

ونص الأمر على حظر المضاربة في العملة الوطنية، أوتخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها، بغرض المضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني .

وحظر أمر الطواريء على أي شخص حيازة أو تخزين عملة وطنية تجاوز مبلغ المليون جنيه سوداني، وعلى أي شخصية اعتبارية تخزين أو حيازة عملة وطنية لا تتناسب وحجم نشاطها بحد أقصى لا يتجاوز 5 ملايين جنيه، وحظر حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها بموجب هذا الأمر .

وتضمن أمر الطواريء حظر تزييف العملات الوطنية والأجنبية أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات، ءو التحريض بأي وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية أو عدم إيداعها لدى المصارف.

وحظر أمر الطواريء على جميع الجهات أو الاشخاص المرخص لهم بتقديم السلع والخدمات للجمهور، رفض استلام المقابل ببطاقة الصراف الآلي أو الشيكات المصرفية أو المعتمدة، وعلى أي جهة أو شخص إجراء أي معاملة لتحويل عملة وطنية أو أجنبية أو استلام مقابلها خارج القنوات المصدق لها بذلك .

وحدد أمر الطواريء عقوبة كل من يخالف أحكامه عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض عليه أو المعاونة أو النقل، بجانب أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 10 سنوات والغرامة، مع مصادرة الأموال وأماكن التخزين وأي وسيلة استخدمت في ارتكاب جريمة بالمخالفة لهذا الأمر.