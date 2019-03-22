اليوم.. السودان يلاقي غينيا الاستوائية في تصيفيات أمم افريقيا

يخوض منتخب السودان الأول لكرة القدم بقيادة المدرب العام لمنتخبات السودان خالد بخيت مباراته المقبلة أمام منتخب غينيا الإستوائية فى الجولة الـ 6 والأخيرة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019. تقام مباراة السودان وغينيا الإستوائية فى تمام السابعة مساء السبت المقبل بتوقيت السودان ، السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المملكة على استاد ملعب الهلال بقيادة الحكم سيكو أحمد توري.. ويذكر أن منتخب السودان خسر أمام منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل في أيلول/ سبتمبر الماضي اضافة الي التصنيف الدولي لصقور الجديان.

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