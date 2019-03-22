خبر مفجع: العثور على طالب الشهادة السودانية المفقود غريقاً في النيل

عثرت إدارة المسطحات المائية بالدفاع المني على طالب الشهادة الثانوية عبد الله خالد المفقود منذ 13 يوماً، غريقاً في مياه النيل بمنطقة (السبلوقة) بولاية نهر النيل.

وكان الطالب قد خرج مرافقاً والده إلى المدرسة يوم (السبت) قبل المنصرم للجلوس لامتحان مادة اللغة العربية، بيد أنه لم يعد للمنزل، الأمر الذي أثار قلق أسرته، ودونت شرطة مدينة النيل بمحلية كرري بلاغاً باختفائه، وحظي أمر اختفائه بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية حتى عثر عليه جثة طافية على النيل.

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وقال مصدر حسب صحيفة السوداني، أن الطالب البالغ من العمر (17) عاماً كان قد خرج من منزل أسرته بحي مدينة النيل، للامتحان ولم يعد، وأشار إلى تكوين شرطة مدينة النيل فريقاً للبحث والتقصي بقيادة النقيب سيف الدين مصطفى، وإشراف ومتابعة مدير شرطة محلية كرري العميد عبد الرؤوف الضو، وأضاف المصدر أن الشرطة أخضعت أصدقاءه وزملاءه بالمدرسة للتحقيق، لكنهم أكدوا أن الطالب المفقود حضر للمدرسة يوم (السبت) ولم يجلس لامتحان اللغة العربية، مشيراً إلى نشرة جنائية عممت بأوصافه.

ومن جهة أخرى جرى تنسيق بين فريق البحث وإدارة المسطحات المائية بالدفاع المدني للبحث عنه ابتداءً من كوبري الحلفايا حتى منطقة الحقنة (السبلوقة)، كاشفاً أن عمليات البحث أسفرت عن عثور على جثته طافية غريقاً بمنطقة (السبلوقة)، وبعد انتشالها نقلت إلى مشرحة أم درمان للتشريح.

وأوضح المصدر أن النيابة عدلت البلاغ من المادة 44 إجراءات إلى 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)