قرارات مرتقبة بحل عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية

علمت مصادر مطلعة وقريبة من مراكز اتخاذ القرار أن هناك قرارات مرتقبة ووشيكة بحل عدد من الهيئات والمؤسسات مع قرارات بإعفاء عدد من الأمناء العامين بعدد من الوزارات.

وقالت مصادر حسب صحيفة الأخبار، إن هذه القرارات تجئ في إطار تمكين دولة القانون بعيداً عن أي خروج يفضي إلى إنشاء وتكوين دولة ظل نظيرة. وتشير ذات المصادر إلى أن رئيس الوزراء القومي الدكتور محمد طاهر إيلا كان قد أصدر مساء أمس الأول، قراراً بحل المؤسسة السودانية للنفط، مثلما أصدر قراراً بإعفاء الدكتور أزهري ابراهيم باسبار من منصبه أميناً عاماً للمؤسسة السودانية للنفط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)