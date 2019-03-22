إغلاق ملف الدفاع في قضية شركات الأدوية

التاريخ: 22-مارس-2019
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بعد مضي عامين أغلقت محكمة جنايات الخرطوم وسط أمس، ملف قضية دفاع أولى قضايا شركات الدواء الوهمية المتلاعبة في أموال الدواء، التي يواجه الاتهام فيها (14) متهماً بينهم مسؤول ببنك السودان المركزي وموظفون بالمجلس القومي للأدوية والسموم.
وقطعت المحكمة جلسة أخرى في الحادي والعشرين من شهر أبريل القادم لمتابعة القضية، فيما سمحت ذات المحكمة لممثلي الاتهام والدفاع في القضية بالاطلاع على محضر الدعوى الجنائية حتى يتسنى لهم إيداع مرافعاتهما الختامية، وكانت المحكمة حسب صحيفة الأخبار، قد استمعت لإفادات شاهدي دفاع عن المتهمين في القضية وهم الـ(11/12/13/14)، فيما كشف آخر شهود الدفاع في الدعوى وهو موظف بالمجلس القومي للأدوية والسموم قسم رقابة الأدوية، عن أن مهمة قسم الرقابة بالمجلس القومي للأدوية والسموم هي مطابقة الأدوية للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى أن الدواء فعال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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