إصابة مسؤول رفيع برئاسة الجمهورية في حادث مروري

أصيب رئيس مفوضية الإيرادات برئاسة الجمهورية أحمد محمد علي حسن 72 عاماً وسائقه ريتشارد سبت 65 عاماً، إصابات بالغة، فيما لقى (5) أشخاص مصرعهم وأصيب (4) آخرون إثر حادث مروري وقع بقرية العسيلات بشرق النيل أدى لاحتراق عربة رئيس المفوضية بالكامل.

ونقلت مصادر حسب صحيفة الإنتباهة، أنه وبتاريخ 20 مارس أمس الأول، وفي حوالي الساعة التاسعة مساء، وبينما كانت عربة لاندكروزر على متنها رئيس المفوضية وسائقه الخاص في طريقهما إلى الخرطوم وأثناء سير العربة كانت هنالك عربة دفار جامبو تسير بالاتجاه المعاكس تحمل على متنها (10) أشخاص كانوا جميعاً في طريقهم إلى قرية الدومة ريفي الحاج عبد الله جنوب الجزيرة، وأثناء سير العربة الدفار انحرفت عن مسارها لتدخل في المسار المعاكس وتصطدم بعربة رئيس المفوضية تقابلا بالرأس، ونجم عن التصادم اندلاع النيران بالعربة اللاندكروزر، ما أدى لاحتراقها بالكامل وأدى الحريق لاحتراق جزئي بالعربة الدفار، ونجم عن الحادث إصابة رئيس المفوضية بكسر في ترقوة اليد اليمنى، وأصيب سائقه بكسر في الرجل ورضوخ، بينما أصيب (4) من ركاب الدفار ولقى (5) أشخاص آخرين من ركاب الدفار مصرعهم. والمتوفين هم: علي بابكر، برهان حسين، سيف متوكل، تسنيم شرف، آمنة متوكل. أما المصابين من ركاب الدفار فهم: محمد حسن حسين، عبد الرحيم كمال، عوض الكريم عمر البشرى “سائق الدفار” وحالته خطيرة، أحمد ابراهيم علي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)