عائشة: تفاجأت بطلب لاستدعائي بالنيابة حول تصرف البرلماني في الأراضي

قال عمدة منطقة (ود البلة) بجبل أولياء موسى الشعراني، إن أسباب زيارة نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح للمنطقة، كانت رسمية وبعلم المعتمد للوقوف على الخدمات بالمنطقة، وتبرأ من تقديم شكوى ضدها، فيما أكدت عائشة تقديم طلب لاستدعائها بالنيابة للإدلاء بشهادة حول تصرف برلماني في أراضٍ بالمنطقة.

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وأشار الشعراني إلى أن الزيارة أسفرت عن إحضار منظمات سعودية لتقديم مشروعات خدمية، وأكدوا عدم تفويضهم أي شخص لتقديم شكوى في مواجهة نائب رئيس البرلمان، وأشاروا إلى أن الشخص الذي قدم الشكوى قدمها بصورة شخصية ولا علاقة لها بأهل المنطقة.

وقالت نائب رئيس البرلمان عائشة حسب صحيفة الإنتباهة، إن بعض مواطني المنطقة استنجدوا بها لتوفير خدمات، وأشارت إلى أنها استقطبت لذلك، وتابعت: (علمنا لاحقاً بوجود تحفظات من البعض فتوقفنا عن متابعة أمر الخدمة لحين حل الإشكالات بالمنطقة)، وأشارت إلى أنها تفاجأت بطلب لاستدعائها للإدلاء بشهادة أمام قسم الرشيد، حول تصرف بعض أعضاء البرلمان في أراضٍ بالمنطقة، وأضافت: (لا علم لي بها، ولا تربطني صلة بهذا الأمر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)