لحسم خلافات الرئيس.. دعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس اتحاد الكرة

دعا عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لأجل حسم الخلافات، والاطلاع على مجريات الأحداث الساخنة، التي حدثت بين رئيس الاتحاد كمال شداد ولجنة المسابقات، ابتداءً بنائب الرئيس الفاتح باني وعضو اللجنة مأمون بشارة، الذي تم الاعتداء عليه داخل مكتب الرئيس.

وعبر عدد من أعضاء مجلس الإدارة حسب صحيفة السوداني، عن استيائهم البالغ من الأوضاع المزرية، التي وصل إليها الاتحاد في عهد شداد، لافتين النظر إلى أن رئيس الاتحاد أصبح يتضايق من الرأي والرأي الآخر، ولا يقبل المشورة، وهو الأمر الذي يستوجب الوقفة ورد الاعتبار.

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وقال مصدر باتحاد الكرة إن كل الخيارات أمامهم متاحة، لافتاً النظر إلى أنهم صبروا كثيراً على خلافات الرئيس والأعضاء، وهو ما توجب الحسم والحزم – حسب قوله.

ومن جهته لم يستبعد المصدر، أن تصدر لجنة المسابقات بالاتحاد قراراً بتعليق النشاط الرياضي إلى حين انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، لحسم الخلافات وإعادة النظر حول مجريات الأوضاع داخل الاتحاد العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)