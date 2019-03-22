المرحلة الرابعة لمراجعة فاتورة المياه

التاريخ: 22-مارس-2019 فى : أخبار 161 مشاهدة أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، انطلاق المرحلة الرابعة من تصحيح ومراجعة أوضاع المنازل السكنية، ذات الكثافة السكانية العالية، في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، وأوضح مدير عام الهيئة مهندس نهيزي الرفاعي حسب صحيفة السوداني، أن الخطوة تستهدف عدالة المساواة في الاستهلاك وأن تدفع كل أسرة فاتورة استهلاكها الفعلية من المياه، مطالباً المواطنين في المناطق التي تطالها المراجعة التعاون مع فرق التفتيش الميداني، مبيناً أن مكاتب الهيئة بالمحليات مفتوحة لأصحاب المنازل للاستفسار والتوضيح حال اضطروا لذلك أو الاتصال عبر مركز الطوارئ البلاغات 3131. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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