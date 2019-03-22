كبر: لن نجعل أهلنا وقوداً للنار وبلدنا ميداناً للحرب

أكد نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر أن السلام هو القضية الأساسية، ولا يوجد سبب لدينا لجعل أهلنا وقوداً للنار، وبلدنا ميداناً للحرب، داعياً الحركة الشعبية للسلام بقوله “إذا اتغالطنا في الكو مافي داعي نشلع القطية”، وأضاف كبر لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً بمدينة الدلنج أمس حسب صحيفة آخر لحظة، “الشكلة ما تدخلها البيت”، مبيناً أن الزمن انتهى ونريد السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بلا سماسرة ونتابع لوحدنا، ونادى بوحدة الصف الداخلي والبعد عن الفتن والتقاطعات والتفتت والإقصاء والحجر والأشياء التي لا تخدم القضية، واعداً بالوقوف مع المشروعات الخدمية المطروحة وتجد التقدير والإعانة، خاصة طريق الدلنج – الفرشاية بطول 13 كيلو، والجسور على خور أبو حبل، وأقر كبر بوجود الخلل وأسبابه داخلية وخارجية وخارجة عن الإرادة، لذا جاءت إجراءات الرئيس الأخيرة، وتبرع نائب رئيس الجمهورية لشباب جنوب كردفان بتكاليف (1000) زيجة ولشباب الحركات المسلحة بـ(500) زيجة وقال “إذا أرادوا نعملها جوة هنا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)