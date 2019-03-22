الجلد لطبيبة أشانت سمعة زميلها ببحري

أوقعت محكمة بحري الجنائية برئاسة مولانا محمد صلاح محمد إسماعيل حكماً بإدانة طبيبة بمستوصف خاص بإشانة السمعة والإساءة والسباب لزميل لها نعته بألفاظ (ابن حرام وكذاب) أثناء تشكيل اللجنة من خلال الشكوى التي تقدم بها الشاكي حول استحقاقات بعد فصله عن العمل وأشارت المحكمة في توقيع العقوبة بالغرامة المالية (7) ألف جنيه وفي حالة عدمها السجن شهر بموجب المادة 159 فيما قضى الحكم الصادر بالجلد 15 جلدة تعزيراً لمخالفة المادة 160 وذلك بعد أن ناقشت المحكمة مواد الاتهام وثبتت أركان الجريمة التي تثبت بالبينة.

ووفقاً للتفاصيل حسب صحيفة الدار، أن الشاكي طبيب في المستوصف التابع للمتهمة وحدث خلاف حول استحقاقات الشاكي الأمر الذي دعا لتكوين لجنة وأثناء اجتماعها قامت المتهمة بنعت الشاكي بألفاظ دعته يقوم بتدوين بلاغ ومن ثم إخضاع المدانة للتحريات التي بموجبها وجهت النيابة اتهاماً وأحالت الملف للمحكمة التي أخضعت المتهمة لإجراءات محاكمة توصلت من خلالها لحكم أعلاه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)